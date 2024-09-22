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Вночі ворог атакував енергооб'єкт у Полтавській області

Через ворожу атаку БпЛА знеструмлені майже 90 споживачів.

Вночі ворог атакував енергооб'єкт у Полтавській області
Наслідки атаки Росії на енергетику 8 травня
Фото: Зеленський у Telegram

У ніч на неділю, 22 вересня, РФ атакувала БпЛА енергооб'єкт у Полтавській області. Через це без світла залишилися майже 90 споживачів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів", — зазначив начальник ОВА.

Наразі профільні фахівці працюють над відновленням електропостачання.

  • 21 вересня армія РФ атакувала енергооб'єкти в п'яти областях України, у Дніпропетровській області поранення дістав працівник обленерго.
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