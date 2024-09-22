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За добу армія РФ завдала 367 ударів по Запорізькій області

Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За добу армія РФ завдала 367 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби загарбники завдали 367 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Запоріжжю, Наталівці, Оріхову, Новодарівці та Темирівці. 

196 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Новоданилівку та Новоандріївку. 

161 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, наголосив Федоров.

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