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Ворог вдарив по Харкову. Попередньо – приліт у житлову багатоповерхівку

Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. 

Ворог вдарив по Харкову. Попередньо – приліт у житлову багатоповерхівку
Фото: detector.media

Пізно ввечері 21 вересня ворог вдарив по Харкову. 

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов. 

“За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця”, – повідомив Синєгубов.

“Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань – збирається”, – написав Терехов.

Є постраждалі від удару по багатоповерхівці, додав мер. 

"Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – написав Терехов.

На місці прильоту горять кілька автівок, у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки, 60 мешканців постраждалого будинку евакуйовано. Обстеження території триває.

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