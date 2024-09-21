Ворог вдарив сьогодні по медзакладу на Сумщині

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу в медичному закладі, спричинену ворожим ударом.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о другій половині дня ворожий безпілотник вдарив по одному із населених пунктів Сумського району. Виникла пожежа в будівлі медичного закладу.

Рятувальники супроводили двох пацієнтів та п’ятьох працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю.

За попередніми даними ніхто не постраждав.