Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому “Шайковка” у Росії, – ЗМІ

На цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

Дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела.

Зазначається, що на цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

“СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон “падіння уламків” у самому розпалі”, – зазначило джерело.