Ворог вдарив КАБами по Сумах, є поранений

Сьогодні ворог здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Попередньо, одна людина отримала травми.
Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки.
- 19 вересня росіяни обстріляли Суми керованими авіабомбами, влучили в Сумський геріатричний пансіонат. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про смерть людини, 13 дістали поранення. З будівлі евакуювали 147 осіб.