Ворог вдарив КАБами по Сумах, є поранений

Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Сьогодні ворог здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби.

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