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Через ворожі обстріли Херсона постраждав мирний мешканець

Під російську атаку потрапило і передмітя Херсона. В Антонівці є  постраждалий

Через ворожі обстріли Херсона постраждав мирний мешканець
Фото: Google Maps

Російська армія атакувала мирних жителів Херсона та Антонівки. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА РОман Мрочко.

Зокрема, в Херсоні 48-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок атаки ворожого дрона.

Також через ворожий обстріл в Антонівці 52-річний чоловік отримав пораненн. Його доправлено до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

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