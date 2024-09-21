Через ворожі обстріли Херсона постраждав мирний мешканець

Російська армія атакувала мирних жителів Херсона та Антонівки. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних мешканців.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА РОман Мрочко.
Зокрема, в Херсоні 48-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок атаки ворожого дрона.
Також через ворожий обстріл в Антонівці 52-річний чоловік отримав пораненн. Його доправлено до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.
- У суботу вранці російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Ворог скинув вибухівку на гуманітраний штаб.