Через ворожі обстріли Херсона постраждав мирний мешканець

Під російську атаку потрапило і передмітя Херсона. В Антонівці є постраждалий

Російська армія атакувала мирних жителів Херсона та Антонівки. Внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА РОман Мрочко.

Зокрема, в Херсоні 48-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок атаки ворожого дрона.

Також через ворожий обстріл в Антонівці 52-річний чоловік отримав пораненн. Його доправлено до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.