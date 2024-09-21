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Прокуратура: є докази причетності РФ до атаки на місію Червоного Хреста на Донеччині

РФ атакувала гуманітарну місію із артилерії та безпілотником "Ланцет".

Прокуратура: є докази причетності РФ до атаки на місію Червоного Хреста на Донеччині
Атака на місію Червогного Хреста на Донеччині
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура отримала докази причтеності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста у с. Віролюбівка на Донеччині. Тоді постраждали 5 працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста: троє загинули, двоє отримали поранення. Росіяни атакували три авто.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

"За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні зс рф", – прокоментували у генпрокуратурі. 

Також додали, що снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. 

"Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", – зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін. 

Також правоохоронці установили напрям прильоту, враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів.

Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині
Фото: Офіс генпрокурора
Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині
Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині
Фото: Офіс генпрокурора
Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.

На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь:

  • 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;
  • артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр). 

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА «Ланцет». 

Докази причетності РФ до атаки на місію Червоного Хреста
Фото: Офіс генпрокурора
Докази причетності РФ до атаки на місію Червоного Хреста

Спалена вантажівка Червоного Хреста на Донеччині
Фото: Офіс генпрокура
Спалена вантажівка Червоного Хреста на Донеччині

"18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА", – додали у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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