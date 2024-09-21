Атака на місію Червогного Хреста на Донеччині

Прокуратура отримала докази причтеності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста у с. Віролюбівка на Донеччині. Тоді постраждали 5 працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста: троє загинули, двоє отримали поранення. Росіяни атакували три авто.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

"За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні зс рф", – прокоментували у генпрокуратурі.

Також додали, що снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль.

"Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", – зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Також правоохоронці установили напрям прильоту, враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів.

Фото: Офіс генпрокурора Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині

Фото: Офіс генпрокурора Докази із місця обстрілу Червоного Хреста на Донеччині

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.

На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь:

1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;

артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр).

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА «Ланцет».

Фото: Офіс генпрокурора Докази причетності РФ до атаки на місію Червоного Хреста

Фото: Офіс генпрокура Спалена вантажівка Червоного Хреста на Донеччині

"18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА", – додали у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.