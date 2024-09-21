Головне за ніч та ранок суботи, 21 вересня: удар по Кривому Рогу, 217 боєзіткнень, вибухи в Росії

У ніч на 21 вересня російська армія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки троє людей, у тому числі дитина, загинули. Ще троє зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років. Щирі співчуття рідним загиблих. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — повідомив Лисак.

Зайнялися 2 приватні будинки, пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані.

У ніч на 21 вересня Сили оборони збили 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 "Шахедів". Ще п’ять безпілотників унаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.

"У ніч на 21 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 25-ти засобів повітряного нападу противника", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.

Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісьмох ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

Наші захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 росіян і 21 ворожий танк. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 640 920 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

20 вересня близько 23:06 російська армія атакувала Холодногірський район Харкова, серед постраждалих є діти.

Унаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова частково пошкоджено 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років — реакція на стрес).

План Перемоги, який Україна має представити партнерам, буде готовий на початку листопада. План передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України до кінця грудня.

Про це Президент заявив під час спілкування з журналістами в Києві, пише LB.ua.

"У деяких країнах світу є різні ідеі і ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України передусім важливо, щоб це було справедливо, бо війна триває у нас, на нашій території. Нам потрібний справедливий і стабільний мир", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що жоден "Мінськ-3" не може обговорюватися, бо через кілька років в Україну знову повернеться війна з боку РФ і з ще більшою хвилею. "Ми не можемо цього допустити".

Докладніше – в новині.

У ніч на 21 вересня безпілотники атакували склад з боєприпасами у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Там оголосили евакуацію.

Атаку дронів на склад боєприпасів у Тихорецькому районі підтвердив голова Краснодарського краю. За його словами, два безпілотники начебто ліквідували ППО і РЕБ, але через падіння уламків одного з них виникла пожежа і почалася детонація.

Наразі із селища проводиться тимчасова евакуація мешканців до найближчих населених пунктів. Постраждалих серед мешканців району немає.

За інформацією Astra, удар здійснено по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

У свою чергу міноборони РФ заявило про начебто знищення 101 БПЛА цієї ночі. З них 53 у Брянській області, 18 – у Краснодарському краї, 5 – над територією Калузької області, по три БПЛА над територіями Тверської та Білгородської областей, по 1 безпілотнику над територіями Смоленської, Курської області та анексованого Криму, 16 над акваторією Азовського моря.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!