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Ворог вдарив по Харкову: пошкоджена лікарня, 14 людей поранені

Армія РФ п'ять разів за добу атакувала Харків. Також під обстрілами опинилися населені пункти області.

Ворог вдарив по Харкову: пошкоджена лікарня, 14 людей поранені
обстріли Харкова
Фото: Олег Синєгубов

20 вересня близько 23:06 російська армія атакувала Холодногірський район Харкова, серед постраждалих є діти. У Шевченківському районі є постраждалі, пошкоджена лікарня.

Фото: Олег Синєгубов

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова частково пошкоджено 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років — реакція на стрес).

Близько 22:48 у  Київський районі міста внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу горів автомобіль, пошкоджено 2 кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали 4 людини.

Фото: Олег Синєгубов

У Слобідському районі внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних автомобілів, 3 легкові авто. Постраждали 2 особи. Постраждав 61-річний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу с. Новоосинове загинули 2 людини. Постраждали 2 жінки. Ворог вдарив по території ринку.

У с. Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка.

Фото: Олег Синєгубов

У Чугуївському районі в с. Шестаково внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 м.кв. Пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали 2 чоловіків 34 та 30 років.

Фото: Олег Синєгубов

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