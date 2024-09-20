Росія атакувала Харків КАБами, є постраждалі (оновлено)

Сьогодні ввечері, 20 вересня, росіяни вдарили КАБами по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами”, - написав Терехов.
Він додав, що армія РФ вдарила по центральному району Харкова, біля медичного закладу.
Пізніше Терехов уточнив, що за уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському.
“Маємо попередню інформацію, що є постраждалі”, - написав Терехов.
Оновлено 23:20 Мер Харкова повідомив про те, що є четверо постраждалих, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.
- Сьогодні, 20 вересня, російські окупанти завдали два удари КАБами по Харкову, були влучання у Слобідському та Основʼянському районах. Було відомо про трьох поранених.