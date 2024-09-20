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Росія атакувала Харків КАБами, є постраждалі (оновлено)

Попередньо, є постраждалі.

Росія атакувала Харків КАБами, є постраждалі (оновлено)
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Сьогодні ввечері, 20 вересня, росіяни вдарили КАБами по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами”, - написав Терехов.

Він додав, що армія РФ вдарила по центральному району Харкова, біля медичного закладу. 

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Пізніше Терехов уточнив, що за уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському. 

“Маємо попередню інформацію, що є постраждалі”, - написав Терехов.

Оновлено 23:20 Мер Харкова повідомив про те, що є четверо постраждалих, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.

  • Сьогодні, 20 вересня, російські окупанти завдали два удари КАБами по Харкову, були влучання у Слобідському та Основʼянському районах. Було відомо про трьох поранених.
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