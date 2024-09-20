Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Філашкін: неурядовим організаціям потрібно отримати спецдозволи для пересування Донецькою областю

На Донеччині ввели тимчасове обмеження перебування представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів.

Філашкін: неурядовим організаціям потрібно отримати спецдозволи для пересування Донецькою областю
Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін

Представникам неурядових організацій для відвідування населених пунктів Донецької області, де тривають активні бойові дії, потрібен письмовий дозвіл військових адміністрацій відповідних населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, для пересування та роботи на території громад, де ведуться активні бойові дії, неурядовим організаціям необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.

"У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді", — додає Філашкін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies