Філашкін: неурядовим організаціям потрібно отримати спецдозволи для пересування Донецькою областю

На Донеччині ввели тимчасове обмеження перебування представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів.

Представникам неурядових організацій для відвідування населених пунктів Донецької області, де тривають активні бойові дії, потрібен письмовий дозвіл військових адміністрацій відповідних населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, для пересування та роботи на території громад, де ведуться активні бойові дії, неурядовим організаціям необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.

"У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді", — додає Філашкін.