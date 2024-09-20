Генштаб: на фронті вже зафіксували 123 російські атаки, третина - на Курахівському напрямку

На Покровському окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій.

Станом на 16.00 20 вересня відбулися 123 ворожі атаки на фронті. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину від усіх штурмів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці.

На Харківському напрямку російські терористи штурмують позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, на даний час тривають два бойові зіткнення.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили штурми поблизу населених пунктів Степова, Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському ворожі підрозділи не припиняють атакувати у районах Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже вісім ворожих атак, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому ворог проводив шість атак. Сьогодні агресор атакує біля населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Три атаки вже завершені, дотепер точаться ще три. Авіація агресора завдала бомбових ударів по населеному пункту Торецьк та Клебан-Бик.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селидового і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 16 атак противника, п’ять боєзіткнень ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку, де загарбники 40 разів атакували наші підрозділи. Росіяни намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катеринівки та Костянтинівки. На даний час 10 штурмів тривають.

На Времівському загарбники вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледару, Пречистівки та Богоявленки.

На Оріхівському зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. Також ворожі підрозділи безуспішно намагалися просунутися в напрямку Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. З початку доби авіація ворога завдала 21 авіаудар, скинувши при цьому 27 керованих авіабомб по території РФ.