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​Уряд Норвегії пропонує збільшити підтримку України до 135 млрд крон

Програма розрахована до 2030 року.

​Уряд Норвегії пропонує збільшити підтримку України до 135 млрд крон
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії пропонує збільшити підтримку України зі 75 млрд крон до 135 млрд, передає видання Panorama Nyheter.

Програма Нансена передбачає, що не буде поділу допомоги на цивільну і військову. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що хочуть ввести нижній поріг підтримки нашої держави на рівні 15 млрд норвезьких крон щороку замість фіксованих 75 млрд, розрахованих на весь період дії програми, яку продовжили на 2027-2030 роки. Це дозволить у разі необхідності збільшувати надання допомоги Києву і двічі на рік буде можливість переглянути питання додаткових асигнувань.

Стьоре додав, що неможливо спрогнозувати, що відбудеться у найближчому майбутньому, тому важливо, аби програма підтримки була гнучкою - якщо, наприклад, буде потреба зосередитися на відновленні, то кошти скерують на цей напрям.

Опозиція висловила невдоволення таким кроком уряду і вважає, що було б за краще виділити Україні більше допомоги зараз, натомість влада Норвегії розраховує, що війна затягнеться.

Речник Асоціації норвезько-українських друзів Ян Оттесен зазначив, що "ми продовжимо давати так же мало, як і раніше, лише упродовж кількох років".

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