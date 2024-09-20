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У Німеччині кількість біженців досягла нового максимуму – 3,5 млн осіб

Це на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року.

У Німеччині кількість біженців досягла нового максимуму – 3,5 млн осіб
Ілюстративне фото
Фото: ERR

Наразі у Німеччині зареєстровано 3,5 млн іноземців у статусі біженця, претендента на отримання притулку або відкинутого кандидата на отримання притулку, що залишається в країні, оскільки його депортація зараз неможлива. 

Це новий максимальний показник, пише DW із посиланням на газету Neue Osnabrücker Zeitung.

До кінця першої половини 2024 року в Німеччині проживало 3,48 млн осіб, які належать до однієї з трьох категорій іноземців, які претендують на притулок з гуманітарних причин, зазначено у офіційних документах. Це на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року. Востаннє подібний показник був зафіксований у Німеччині у 1950-ті роки.

Зазначається, що серед інших у реєстрі враховано 1,18 млн українських біженців. Їхня кількість зросла з кінця 2023 року на 45 тисяч осіб.

Тим часом кількість іноземців, які підлягають висилці з Німеччини, трохи зменшилася. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року – на 15 760 осіб більше. При цьому 80,5% іноземців, які не мають права на статус біженця в Німеччині, тимчасово залишаються тут на тій підставі, що ситуація на їхній батьківщині не дає змоги здійснити негайну депортацію, уточнюється у статті.

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