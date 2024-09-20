Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці прибула до Києва.
"Мій 8-й візит до Києва", - написала вона в соцмережі Х.
Фон дер Ляєн зазначила, що її візит пов'язаний з продовженням обстрілів енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.
"Скоро почнеться опалювальний сезон, і Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу та прогресу в кредитуванні G7", – написала вона.
- Євросоюз, як відомо, надасть Україні 160 млн євро для підтримки енергетики перед зимою. 100 млн із цього пакета – це доходи від заморожених у Європі російських активів.