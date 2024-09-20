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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Її візит пов'язаний з обстрілами Росії енергетичної інфраструктури України перед початком  опалювального сезону.

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Фото: x.com/vonderleyen

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці прибула до Києва. 

"Мій 8-й візит до Києва", - написала вона в соцмережі Х

Фон дер Ляєн зазначила, що її візит пов'язаний з продовженням обстрілів енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

"Скоро почнеться опалювальний сезон, і Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу та прогресу в кредитуванні G7", – написала вона.

  • Євросоюз, як відомо, надасть Україні 160 млн євро для підтримки енергетики перед зимою. 100 млн із цього пакета – це доходи від заморожених у Європі російських активів.
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