Її візит пов'язаний з обстрілами Росії енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вранці прибула до Києва.

"Мій 8-й візит до Києва", - написала вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що її візит пов'язаний з продовженням обстрілів енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

"Скоро почнеться опалювальний сезон, і Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях. Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, вступу та прогресу в кредитуванні G7", – написала вона.