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Представники України вперше беруть участь у навчаннях НАТО, де випробовують системи протидії дронам

До навчань долучилися представники 19 держав.

Представники України вперше беруть участь у навчаннях НАТО, де випробовують системи протидії дронам
прапори України і НАТО
Фото: armyinform.com.ua

Представники України вперше беруть участь у навчаннях під егідою НАТО, де випробовують системи протидії безпілотникам, повідомляє "Європейська правда".

Навчання триватимуть до 20 вересня. До них долучилися понад 450 осіб із 19 держав - членів альянсу і трьох країн-партнерів.

За інформацією НАТО, випробували у реальних умовах понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, серед них - датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі.

Участь України в цих навчаннях, за інформацією Альянсу, є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО. Цю карту схвалили на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

В Альянсі зазначають, що такі навчання надають "унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами".

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