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Yle: у Фінляндії незабаром з’являться два штаби НАТО

У Фінляндії з'явиться штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі та штаб передових сухопутних військ альянсу.

Yle: у Фінляндії незабаром з’являться два штаби НАТО
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Незабаром буде ухвалено рішення про те, в яких містах Фінляндії будуть розміщені штаби НАТО, повідомляє видання Yle із посиланням на власні джерела. 

У Фінляндії з'явиться два штаби: штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі та штаб передових сухопутних військ альянсу.

За даними Yle, штаб сухопутних військ планується розмістити у Міккелі. Для початку, крім фінських офіцерів, там буде кілька десятків іноземних офіцерів.

Штаб передових сухопутних військ (FLF) планують розмістити на півночі Фінляндії, Соданкюля або Рованіємі.

Розташування жодного зі штабів наразі не затверджено.

У понеділок міністри оборони Швеції та Фінляндії на пресконференції у Стокгольмі оголосили, що Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії.

Президент Александер Стубб, який перебуває з візитом у Тампере, прокоментував дані Yle, заявивши, що рішення про розміщення штабів НАТО ухвалюються виходячи з військових інтересів, а не на основі регіональної політики. За його словами, рішення поки не ухвалено.

  • Парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю у сфері оборони між Фінляндією і США.
  • Угода передбачає, що Фінляндія відкриває 15 своїх військових баз для можливого використання силами США. Окрім іншого, до Фінляндії можуть перевезти американську оборонну техніку та солдатів.
  • Також документ створює основу для операцій Штатів і навіть більш постійного присутності. Схожі угоди США мають із понад двома десятками держав.
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