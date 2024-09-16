Стефанішина обговорила із Столтенбергом "пояс безпеки" над західними регіонами України

Сьогодні, 16 вересня 2024 року віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як повідомив Урядовий портал, сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО.
Зокрема, Ольга Стефанішина підкреслила критичну важливість посилення системи протиповітряної оборони України і надання додаткових систем ППО, а також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення «гуманітарного щита», поясу безпеки над західними регіонами України.
Віце-прем’єр-міністерка також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги. NSATU – це структура з надання допомоги та тренування для України, рішення про створення якої прийняли на саміті НАТО у Вашингтоні. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції з НАТО.
На зустрічі також відзначили важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.
- Навесні у НАТО обговорювали захист повітряного простору західної України зенітними комплексами блоку.
- Проте згоди у цьому питанні так і не досягли.
- Президент України Володимир Зеленський стверджував, що у питанні збиття ракет та дронів Польща потребує підтримки інших держав-членів НАТО.
- Проте прем'єр Польщі виправдав незбиття російських ракет і дронів загрозою для цивільної авіації.
- А міністр оборони Нідерландів Лубен Брекельманс вважає, що збиття країнами-сусідками України російських ракет і дронів може бути не "найефективнішим способом розв'язання проблеми".