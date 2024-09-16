Стефанішина обговорила із Столтенбергом "пояс безпеки" над західними регіонами України

Вона також нагадала Генсеку про необхіднісмть прискорення запуску ініціативи NSATU.

Сьогодні, 16 вересня 2024 року віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомив Урядовий портал, сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО.

Зокрема, Ольга Стефанішина підкреслила критичну важливість посилення системи протиповітряної оборони України і надання додаткових систем ППО, а також у цьому зв’язку порушила питання щодо ініціативи створення «гуманітарного щита», поясу безпеки над західними регіонами України.

Віце-прем’єр-міністерка також наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги. NSATU – це структура з надання допомоги та тренування для України, рішення про створення якої прийняли на саміті НАТО у Вашингтоні. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції з НАТО.

На зустрічі також відзначили важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в рамках виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.