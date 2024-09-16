Волонтери “Української команди” передали партію FPV-дронів підрозділу “Кракен”

Бійці підрозділу «Кракен» проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів.

«Українська команда» передала партію дронів спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали партію FPV-дронів та інші потрібні речі підрозділу «Кракен». Це легендарний спецпідрозділ ГУР МО України, котрий боронить державу в Часовому Ярі, на Куп'

янському напряму і жорстко карає орків на Курщині», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Бійці підрозділу «Кракен» проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів, у них в тилу і навіть на їхній території. Про більшість з них ми дізнаємося лише після війни. А зараз маємо допомагати їм бити ворога, додали у фонді.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 93 бригаді «Холодний Яр» партію великих дронів-камікадзе та обладнання до них - ретранслятор і катапульту.

Також повідомлялося, що «Українська команда» передала партію FPV-дронів та «Мавіків» бійцям ДУК «Правий сектор» - батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади.