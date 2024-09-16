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Уночі росіяни атакували Київ "шахедами", всі збила ППО, - КМВА

Це вже восьма повітряна атака на столицю з початку місяця.

Уночі росіяни атакували Київ "шахедами", всі збила ППО, - КМВА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

В ніч на 16 вересня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, які заходили з різних напрямків і кількома групами. Всі ворожі цілі було знищено Силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це тільки за першу половину вересня! Як і попередні напади - ворог укотре застосував ударні БПЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована", - написав він у Telegram.

Повітряна тривога в столиці тривала три години.

"Сили та засоби протиповітряної оборони вразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога! (Тип і кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили)", - зазначив Попко.

Попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих.

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