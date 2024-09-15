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Камишін: ініціатива ZBROYARI зібрала вже понад $675 млн

Метою проєкту є зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Камишін: ініціатива ZBROYARI зібрала вже понад $675 млн
Олександр Камишін
Фото: Мінстратегпром

Ініціатива ZBROYARI має вже понад $675 млн підтверджених зобовʼязань.

Про це повідомив позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

За його слвоами, під час конференції YES та Munich Security Conference провели окремий захід, який стосувався оборонно-промислового комплексу.

"Вчергове акцентував увагу колег на тому, що Україні потрібне додаткове фінансування на закупівлю озброєння українського ж виробництва. Ініціатива ZBROYARI працює добре і вже має $675 млн підтверджених зобовʼязань, але треба ще більше", - наголосив Камишін.

  • Проєкт "ZBROYARI: Manufacturing Freedom" – це глобальна фандрейзингова кампанія, метою якої є збір $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.
  • Цьогоріч навесні Данія стала першою країною, яка внесла донат у ZBROYARI на закупівлю українського озброєння для ЗСУ. Йдеться про 200 млн данських крон ($28,5 млн).
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