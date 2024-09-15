Плетенчук: росіяни збільшують навантаження на аварійний Кримський міст через проблеми з логістикою

Аварійний Кримський міст ще більше почне руйнуватись через необхідність для росіян збільшити логістичне навантаження саме на цей шляхопровід.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо", пише Армія.Інформ.

"Зараз у росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють — не зрозуміло. Один пором стоїть на якорі, а інший — чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Інформації щодо запуску роіянами залізничного сполучення з окупованим Кримом немає, тому на Кримський міст буде основне логістичне навантаження.

За словами речника ВМС, Кримський міст потребує ремонту, а через збільшення логістичного навантаження він ще більше почне руйнуватись.

"Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. У них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись", — підсумував офіцер.