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В Одесі та Чорноморську через сильну зливу затопило вулиці

Це – результат циклону "Борис", який в Україну прийшов 14 вересня.

В Одесі та Чорноморську через сильну зливу затопило вулиці
Одеса, наслідки зливи
Фото: Думська

Одесу накрила сильна злива, яка призвела до затоплення деяких вулиць у Київському й Пересипському районах. 

Про це повідомляє "Думська".

На вулицях ускладнено дорожній рух, тимчасово припинено рух трамваїв. Там чергують аварійні бригади комунальних служб.

У Чорноморську ситуація приблизно така сама.

"Усе це – результат циклону "Борис", який в Україну прийшов 14 вересня, а до цього викликав повені у кількох країнах Центральної та Східної Європи", - пише видання.

Одеса, злива
Фото: Думська
Одеса, злива

Від циклону постраждали також Польща, Румунія, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Рекордні опади спричинили масштабні повені, руйнування, є загиблі. 

У Польщі через повені найбільше постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства. Під загрозою також перебувають Сілезьке та Малопольське. З окремих сіл евакуюють людей.

У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може сягнути 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня.

Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України

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