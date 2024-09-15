Одесу накрила сильна злива, яка призвела до затоплення деяких вулиць у Київському й Пересипському районах.
Про це повідомляє "Думська".
На вулицях ускладнено дорожній рух, тимчасово припинено рух трамваїв. Там чергують аварійні бригади комунальних служб.
У Чорноморську ситуація приблизно така сама.
"Усе це – результат циклону "Борис", який в Україну прийшов 14 вересня, а до цього викликав повені у кількох країнах Центральної та Східної Європи", - пише видання.
Від циклону постраждали також Польща, Румунія, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Рекордні опади спричинили масштабні повені, руйнування, є загиблі.
У Польщі через повені найбільше постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства. Під загрозою також перебувають Сілезьке та Малопольське. З окремих сіл евакуюють людей.
У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може сягнути 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня.
Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.