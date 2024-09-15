Це – результат циклону "Борис", який в Україну прийшов 14 вересня.

Одесу накрила сильна злива, яка призвела до затоплення деяких вулиць у Київському й Пересипському районах.

Про це повідомляє "Думська".

На вулицях ускладнено дорожній рух, тимчасово припинено рух трамваїв. Там чергують аварійні бригади комунальних служб.

У Чорноморську ситуація приблизно така сама.

"Усе це – результат циклону "Борис", який в Україну прийшов 14 вересня, а до цього викликав повені у кількох країнах Центральної та Східної Європи", - пише видання.

Фото: Думська Одеса, злива

Від циклону постраждали також Польща, Румунія, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина. Рекордні опади спричинили масштабні повені, руйнування, є загиблі.

У Польщі через повені найбільше постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства. Під загрозою також перебувають Сілезьке та Малопольське. З окремих сіл евакуюють людей.

У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може сягнути 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня.

Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.