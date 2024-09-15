Партизани виявили важливий командний пункт росіян на Донеччині

Партизани виявили командний пункт росіян у Донецькій област, який розташований у селі Стародубівка.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці Донецької області та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості", — ідеться у повідомленні.

Партизани вивідали інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт.

Також агент "АТЕШ" зафіксував регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр".

У партизанському русі додають, що розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування в РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.