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​​Теща із зятем намагалися виїхати з країни під виглядом "молодят"

"Дружина" нібито їхала лікуватися до Німеччини, і ій був потрібен супровід.

​​Теща із зятем намагалися виїхати з країни під виглядом "молодят"
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, які намагалися виїхати за кордон. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога і супровід.

"Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

  • Раніше за пів кілометра від кордону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Словаччини. З'ясувалося, що він - фігурант двох кримінальних справ. Аби уникнути додаткових перевірок, чоловік одягнув військову форму.
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