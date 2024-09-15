​​Теща із зятем намагалися виїхати з країни під виглядом "молодят"

Прикордонники затримали 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, які намагалися виїхати за кордон.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога і супровід.
"Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.
- Раніше за пів кілометра від кордону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Словаччини. З'ясувалося, що він - фігурант двох кримінальних справ. Аби уникнути додаткових перевірок, чоловік одягнув військову форму.