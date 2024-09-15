​​Теща із зятем намагалися виїхати з країни під виглядом "молодят"

"Дружина" нібито їхала лікуватися до Німеччини, і ій був потрібен супровід.

Прикордонники затримали 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, які намагалися виїхати за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога і супровід.

"Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - йдеться в повідомленні.