Фігурант двох кримінальних проваджень намагався втекти закордон у формі військового

Прикордонники Чопського загону затримали за пів кілометра від кордону чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Словаччини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Правопорушника зупинили у лісі, коли він подолав загороджувальний паркан. Він був вдягнений у військову форму.

"Чоловік розповів, що позичив однострій у знайомого, аби видати себе за військовослужбовця та уникнути додаткових перевірок під час прямування до державної межі. Він також зізнався, що мав намір втекти за кордон, аби уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Затриманий є 28-річним жителем Донеччини, щодо якого висунуто обвинувачення у вчиненні крадіжки. Також він проходить фігурантом ще одного кримінального провадження, пов’язаного з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень іншому чоловікові.

Затриманого доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

Раніше прикордонники затримали чотирьох втікачів біля кордону з Румунією.