Шмигаль: за захист об'єктів "Енергоатому" Галущенко несе персональну відповідальність

Ці об'єкти захищені, але як – інформація секретна.

За захист об'єктів "Енергоатому" від російських ударів міністр енергетики Герман Галущенко несе персональну відповідальність, сказав на річній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також відповідальні за це військові та керівник "Енергоатому". На ремарку журналістки про те, що вона нічого не чула про захист об'єктів, прем'єр сказав, що це "дуже добре".

"У час війни – це ж добре. Я нічого не прокоментую про захист об'єктів «Енергоатому»", – сказав він.

За його словами, "Енергоатом" захищений ППО, інші методи захисту залежали від цього державного підприємства.

"Міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником «Енергоатому». Спільно з нашими військовими", – сказав він.