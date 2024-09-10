Побиття ексвійськового в Смілі: дії поліції перевірить службове розслідування

За фактом нападу на колишнього військовослужбовця в Смілі відкрили кримінальне провадження. Слідчі перевірять дії та бездіяльність місцевої поліції, повідомив міністр внутрішніх справ.

Інцидент трапився ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про нього учора. У цьому повідомленні правоохоронці заявили, що бійка відбулася через конфлікт на дорозі між місцевим мешканцем та батьками колишнього військового.

Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі.

"Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події. Вони провели першочергові дії, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі. У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень", – йшлося в повідомленні.

За даними hromadske, кривдником ексвійського нібито є місцевий кримінальний авторитет.