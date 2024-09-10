На Сумщині вночі ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури

Також вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області.

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Сьогодні вночі, 10 вересня, ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу “Шахед”. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені.

Також, за даними ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Охтирська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (7 вибухів).

Хотінська громада: пуск КАБ (2 вибухи).

Великописарівська громада: пуск КАБ (5 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (7 вибухів).

Новослобідська громада: атака FPV-дроном (1 вибух).

Охтирська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, вночі ППО збила над Україною 38 із 46 запущених Росією "шахедів". Росія також запустила ракети "Іскандер-М" та Х-31П.