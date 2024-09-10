Росіяни атакували Черкаську область. Є влучання та поранені

Російська армія уночі атакувала Черкаську область. Більшість дронів – не менше 14 – захисники відбили але є влучання.

В Черкасах поранені двоє людей, пошкоджені декілька будинків та будівля приватного бізнесу. Також горіла суха трава, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували", – сказав він.

Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом.

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.