Росіяни атакували Черкаську область. Є влучання та поранені

Російська армія уночі атакувала Черкаську область. Більшість дронів – не менше 14 – захисники відбили але є влучання.
В Черкасах поранені двоє людей, пошкоджені декілька будинків та будівля приватного бізнесу. Також горіла суха трава, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували", – сказав він.
Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом.
Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.
- Уночі ворог атакував 46 ударними БпЛА. Захисники збили 38. Також росіяни випустили балістичну і протирадіолокаційну ракети.