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Росіяни атакували Черкаську область. Є влучання та поранені

Більшість ворожих цілей захисники збили. 

Росіяни атакували Черкаську область. Є влучання та поранені
Наслідки ударів по Черкаській області
Фото: Ігор Табурець у Telegram

Російська армія уночі атакувала Черкаську область. Більшість дронів – не менше 14 – захисники відбили але є влучання.

В Черкасах поранені двоє людей, пошкоджені декілька будинків та будівля приватного бізнесу. Також горіла суха трава, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували", – сказав він. 

Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом. 

Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів. 

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