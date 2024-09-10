Шмигаль: Україна має складні перемовини З МВФ. Місія в Києві ще триває

Місія Міжнародного валютного фонду працює в Києві. Це перша місія офлайн, з присутністю її керівництва в Києві.

Робота триває в цілодобовому режимі, без вихідних. Про це голова уряду Денис Шмигаль сказав на річній пресконференції.

"Непроста місія. Складні перемовини з МВФ. Багато викликів. Фактично місяць дивиться уперед, в 2025-ий, ми ведемо дискусії і даілог про те, яким буде 25-ий рік, яким буде бюджет, які мають бути кроки України як держави і які кроки зі сторони МВФ, G7. Тому що плани 24-го року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності", – сказав він.

Шмигаль сказав, що не має повноважень озвучувати результати місії, бо вона ще триває.

Для формування бюджету на цей рік партнери України ініціювали прогнозування завершення війни до літа 2024-го. Відповідно, в бюджеті було заплановано військові витрати з розрахунку на це. Але фінансування потрібно більше, оскільки триває і війна, і мобілізація. На одного військового потрібно 1,2 млн гривень, тож на кожного нового захисника потрібно більше коштів. Дефіцит у Збройних Сил наразі – 500 млрд гривень. Бюджет наступного року потрібно формувати з урахуванням проходження нинішнього, і саме в цьому аспекті триває дискусія з МВФ. Україна фінансує власну армію сама, тож буде збільшення військового збору. Зміна оподаткування діятиме і наступного року.