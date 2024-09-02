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МВФ почав місію для п'ятого перегляду програми з підтримки України

Це дозволить Україні залучити $1,1 млрд уже цієї осені.

МВФ почав місію для п'ятого перегляду програми з підтримки України
Денис Шмигаль і Альфред Каммер
Фото: Пресслужба уряду

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

За словами глави уряду, п'ятий перегляд дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - зауважив Шмигаль.

У розмові з Каммером сторони зосередилися на питанні конфіскації російських активів.

  • Четвертий перегляд програми МВФ відбувся влітку 2024 року.
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