Фахових операторів БПЛА недостатньо, треба залучати до навчання приватні школи, – члени оборонного комітету

Для залучення приватних шкіл у процес навчання операторів БПЛА на рівні держави не потрібно ухвалювати зміни в чинні закони.

В Комітеті ВРУ з нацоборони провели наради щодо залучення приватних шкіл операторів дронів у процес підготовки на державному рівні.

Про це в коментарях LB.ua заявили члени Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

"У нашому Комітеті з питань нацоборони є окремий підкомітет, який займається питаннями цифровізації, кіберпростору та безпілотними системами. Він вже проводив кілька відкритих та закритих нарад з представниками Генерального штабу, Міністерства оборони, Збройних Сил України з приводу навчання операторів БПЛА. Бо наразі відповідний центр у Збройни Силах готує операторів БПЛА, але його спроможності можна було б суттєво посилити за рахунок залучення приватних навчальних закладів для підготовки операторів БПЛА. Тому наш комітет адресував це питання до представників ЗСУ, зараз вони вирішують це питання", – заявив член комітету та народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Він наголосив, що на рівні комітету "питання залучення приватних шкіл до навчання операторів БПЛА ми ще паз підсилимо. Та приватні школи зможуть долучатися до підготовки відповідних операторів БПЛА. Бо це питання дійсно актуальне і ми над ним працюємо. Поки що Міністерство оборони і Генеральний штаб ще не прийняли рішення, але я думаю, що воно буде ухвалене", – сподівається парламентар.

За його словами, для залучення приватних шкіл у процес навчання операторів БПЛА на рівні держави не потрібно ухвалювати зміни в чинні закони.

"Достатньо буде відповідних підзаконних актів. Законів тут точно не потрібно ніяких", – підкреслив депутат.

Він нагадав, що нещодавно Кабмін виділив 24 млрд гривень на закупівлю дронів. Веніславський не виключає, що у разі ухвалення рішення про залучення приватних шкіл у підготовку операторів БПЛА, стане актуальним питання додаткового фінансування цього процесу.

Член комітету також прогнозує, що Верховна Рада України ухвалить урядовий законопроєкт щодо створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем.

"Цей законопроєкт точно буде ухвалений, бо президент анонсував створення відповідного роду військ. Тому я думаю, що найближчим часом він буде ухвалений", – додав депутат.

Його колега по оборонному комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко підтвердив, що на рівні підкомітету обговорювалося питання підготовки операторів БПЛА за участю приватних шкіл. 11 червня 2024 року було засідання з цього питання, де були присутні представники Міноборони, Генштабу, громадських організацій та приватних шкіл.

"Приватні школи вже продемонстрували свою ефективність з самого початку широкомасштабної навали. До державного проєкту «Армія Дронів» були залучені понад 30 приватних шкіл. На першому етапі з липня 2022 року по березень 2023 було підготовлено 10 тисяч пілотів, на 2 етапі з серпня по жовтень 2023 року – ще 9 тисяч. Цей досвід потрібно продовжувати і надалі", – сказав Федієнко.

На його думку, окрім первинної підготовки операторів БПЛА, потрібно передбачити підготовку командного складу всіх рівнів для ефективного застосування безпілотників у бойових умовах.

"Йде процес створення та розвитку військових навчальних центрів типу 190, 150, 152 та інших, але на сьогодні цього недостатньо. Кількісна спроможність підготовки пілотів обмежена. Система будується, але не так швидко як потрібно, тому участь приватних шкіл у цьому процесі буде дуже доречна", – впевнений парламентар.

Ще одна членкиня оборонного комітету, народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз підкреслила, що приватні школи операторів БПЛА відіграли критичну роль на початку повномасштабного вторгнення, коли держава ще не створила відповідну інфраструктуру. Працюють вони й зараз.

Водночас вона впевнена, що держава потребує більше фахових операторів БПЛА.

"Операторів дронів готують. Їхня кількість, звісно, недостатня, але це питання, в тому числі ширшого контексту кадрового голоду в армії. Нам потрібно більше вмотивованих військовослужбовців, у тому числі вмотивованих, професійних операторів БПЛА", – вважає нардепка.