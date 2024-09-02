У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту

Глава правління ПриватБанку Герхард Бьоша з 1 листопада припинить роботу на цій посаді у зв'язку з завершенням дії контракту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" .

"Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України", – йдеться в повідомленні банку в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначений пункт передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

"Пан Бьош продовжуватиме виконувати свої обов'язки повною мірою до плавного переходу управління та лідерства в правлінні", – зазначили тоді у пресслужбі.

Бьош має майже 40 досвіду в банківській сфері. Його кар'єра розпочалася 1986 року, в Австрії, в ролі економічного дослідника, після чого продовжив свою діяльність у банківському секторі. Протягом 2004-2006 років він очолював глобальний відділ казначейства та ринків у Raiffeisen Zentralbank, потім 2006 року прийшов на український ринок як заступник голови правління Райффайзен Банку, а вже 2010 року він отримав посаду першого заступника голови.

Згідно з даними Національного банку, станом на 1 липня 2024 року ПриватБанк посідав перше місце (895,87 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 37,8 млрд грн.