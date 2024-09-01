У 13 областях України ввели аварійні відключення світла

1 вересня Укренерго ввело аварійні відключення у низці областей України.
За інформацією компанії, йдеться про:
- Київ;
- Київщина;
- Черкащина;
- Чернігівщина;
- Житомирщина;
- Дніпропетровщина;
- Кіровоградщина;
- Запорізька область;
- Харківщина;
- Сумщина;
- Полтавщина.
Частково аварійні відключення діють у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.
Це означає, що оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють.
- 1 вересня після чергового обстрілу Харкова Міненерго заявило, що приліт був по одному з енергооб'єктів.