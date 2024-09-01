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У 13 областях України ввели аварійні відключення світла

Це означає, що графіки у цих регіонах не діють.

У 13 областях України ввели аварійні відключення світла
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

1 вересня Укренерго ввело аварійні відключення у низці областей України.

За інформацією компанії, йдеться про:

  • Київ;
  • Київщина;
  • Черкащина;
  • Чернігівщина;
  • Житомирщина;
  • Дніпропетровщина;
  • Кіровоградщина;
  • Запорізька область;
  • Харківщина;
  • Сумщина;
  • Полтавщина.

Частково аварійні відключення діють у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Це означає, що оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

  • 1 вересня після чергового обстрілу Харкова Міненерго заявило, що приліт був по одному з енергооб'єктів.
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