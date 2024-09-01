У Харкові внаслідок ударів росіян постраждали 29 людей, у тому числі діти (оновлено)

Станом на 13:40 було відомо про шістьох постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів росіян по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів пошкоджено торговельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Пізніше міський голова Ігор Терехов додав, що кількість поранених збільшилася до 15.

"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", - написав Терехов у Telegram.

За інформацією ОВА, серед поранених – двоє медиків. Лікар перебуває у важкому стані.

Оновлено. "За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих. Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані", - додав Синєгубов.

Сьогодні в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Війська РФ завдали близько 10 ударів по місту. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Люботину Харківського району. В результаті постраждали троє людей.