NYT: У США не вважають, що "дружній вогонь" став причиною збиття F-16 в Україні

У момент польоту винищувача по ворожих цілях працювали, крім Patriot, ще Stinger і Starstreak.

"Дружній вогонь" із Patriot, ймовірно, не був причиною збиття F-16 в Україні. Американські та українські слідчі розглядають різні варіанти, які могли призвести до аварії, пише NYT із посиланням на двох американських військових високопосадовців.

Серед причин називають, зокрема, технічну несправність винищувача або помилку пілота.

За словами представників українських Повітряних сил, збивши три російські крилаті ракети та один ударний безпілотник під час атаки Росії 25 серпня пілот поспішав перехопити ще одну ціль, коли наземне управління втратило зв'язок із його літаком.

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Повітряних сил і пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту.

Видання зазначає: у момент, коли пілот Олексій Месь переслідував російські ракети, працювали також групи, укомплектовані трьома різними системами ураження повітряних цілей, серед яких - Patriot, Stinger і британські Starstreak.