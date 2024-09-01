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NYT: У США не вважають, що "дружній вогонь" став причиною збиття F-16 в Україні

У момент польоту винищувача по ворожих цілях працювали, крім Patriot, ще Stinger і Starstreak.

NYT: У США не вважають, що "дружній вогонь" став причиною збиття F-16 в Україні
F-16
Фото: ОПУ

"Дружній вогонь" із Patriot, ймовірно, не був причиною збиття F-16 в Україні. Американські та українські слідчі розглядають різні варіанти, які могли призвести до аварії, пише NYT із посиланням на двох американських військових високопосадовців.

Серед причин називають, зокрема, технічну несправність винищувача або помилку пілота.

За словами представників українських Повітряних сил, збивши три російські крилаті ракети та один ударний безпілотник під час атаки Росії 25 серпня пілот поспішав перехопити ще одну ціль, коли наземне управління втратило зв'язок із його літаком.

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Повітряних сил і пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту.

Видання зазначає: у момент, коли пілот Олексій Месь переслідував російські ракети, працювали також групи, укомплектовані трьома різними системами ураження повітряних цілей, серед яких - Patriot, Stinger і британські Starstreak.

  • Спершу про втрату F-16  повідомило The Wall Street Journal. Увечері 29 серпня Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацією про те, що F-винищувач залучили до відбиття масованої атаки Росії 26 серпня.
  • Тоді ж з'явилася інформація, що загинув пілот літака. А Генштаб додав, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння винищувача.
  • Згодом нардепка Мар'яна Безугла повідомила у соцмережах, що причиною аварії начебто став "дружній вогонь" з української ППО. У відповідь тоді ще командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук обурився з приводу її допису і заявив, що "прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді".
  • Згодом Зеленський звільнив Олещука і призначив виконувати обов'язки очільника ПС командувача ПК "Центр".
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