Міноборони Британії: росіяни прискорили просування у бік Покровська

Окупаційні війська РФ прискорили просування у бік Покровська.
Про це повідомило Міноборони Британії.
За інформацією британців, просування зафіксували за останній тиждень. Ворожі підрозділи а перебувають за 10 км від міста. Темпи наступу сповільняться, коли ворог зайде у житлові квартали Покровська.
Британці відзначили, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Якщо росіняи його окупують, подовжить і відверне існуючі українські лінії постачання. "Це, ймовірно, ускладнить для Збройних Сил України швидке поповнення запасів та маневрування ресурсами у кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром і Вугледаром", - повідомило відомство.
При цьому оперативний темп військової активності залишався низьким на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні.
- Нині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що на напрямку головного удару ворога ситуація складна, але запевнив, що всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань.
- Раніше у Покровську і громаді подовжили комендантську годину. Влада області та міста закликає людей евакуюватися.