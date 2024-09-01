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Міноборони Британії: росіяни прискорили просування у бік Покровська

Темпи наступу сповільняться, коли ворог зайде у житлові квартали, вважають у міністерстві.

Міноборони Британії: росіяни прискорили просування у бік Покровська
наслідки російських обстрілів Покровська
Фото: ДСНС

Окупаційні війська РФ прискорили просування у бік Покровська.

Про це повідомило Міноборони Британії.

За інформацією британців, просування зафіксували за останній тиждень. Ворожі підрозділи а перебувають за 10 км від міста. Темпи наступу сповільняться, коли ворог зайде у житлові квартали Покровська.

Британці відзначили, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Якщо росіняи його окупують, подовжить і відверне існуючі українські лінії постачання. "Це, ймовірно, ускладнить для Збройних Сил України швидке поповнення запасів та маневрування ресурсами у кількох ключових опорних пунктах між Часовим Яром і Вугледаром", - повідомило відомство.

При цьому оперативний темп військової активності залишався низьким на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні.

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