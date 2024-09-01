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Знущання над 12-річним хлопцем на Полтавщині: чотирьох поліцейських відсторонили

Вони не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Знущання над 12-річним хлопцем на Полтавщині: чотирьох поліцейських відсторонили
Ілюстративне фото
Фото: ndtv.com

За фактом знущання над малолітнім хлопчиком на Полтавщині здійснюється досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Зазначається, що прокуратура ініціювала також проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Наразі чотири особи відсторонені від виконання службових обовʼязків.

Як повідомлялося, на Полтавщині троє юнаків вчинили сексуальне насильство над підлітком. Батьки кривдників обійшлися штрафом 850 грн. 

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