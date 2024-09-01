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Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)

Зерновози мали бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Фото: unn.ua

Сьогодні, 31 серпня, увечері ворог завдав ракетного удару по території Верхньосироватської громадди Сумського району. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. 

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Оновлено. Вночі та вранці росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстріли зазнали Великописарівська, Білопільська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська громади, - уточнили в ОВА. 

По Краснопільській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (11 вибухів).

Білопільська громада зазнала авіаудару КАБ (3 вибухи), також ворог бив із мінометів (15 вибухів).

Під нальотами керованих авіабомб перебували Глухівська (4 вибухи), Великописарівська (2 вибухи), Юнаківська (1 вибух) і Новослобідська (1 вибух) громади. 

В Есманьській громаді був мінометний обстріл (7 вибухів). 

У Середино-Будській громаді - авіаудар FPV-дроном (2 вибухи). 

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