За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 616300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 616300 (+1350) осіб
- танків ‒ 8592 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24)
- артилерійських систем – 17636 (+22)
- РСЗВ – 1176 (+0)
- засоби ППО ‒ 940 (+0)
- літаків – 368 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36)
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2991 (+14).
Дані уточнюються.