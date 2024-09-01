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Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 616 300 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 616300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 616300 (+1350) осіб 
  • танків ‒ 8592 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24)
  • артилерійських систем – 17636 (+22)
  • РСЗВ – 1176 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 940 (+0)
  • літаків – 368 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36) 
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56)
  • спеціальна техніка ‒ 2991 (+14).

Дані уточнюються.

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