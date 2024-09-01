Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів . Загалом Росія вже втратила в Україні 616300 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 616 300 військових.

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