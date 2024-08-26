Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян

З 19 по 25 серпня українські прикордонники знищили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян (ілюстративне фото)

Також бійці ДПСУ за тиждень знищили 70 БпЛА тактичного рівня та 2 маломірні плавзасоби.

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