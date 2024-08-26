Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танки, артсистеми та склади росіян.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 19 по 25 серпня українські прикордонники знищили:
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танки – 5
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артсистеми – 22
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ЗРК - 1
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броньована техніка – 9
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склади боєприпасів та ПММ – 22
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пункти та комплекси спостереження – 15
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позиції та укриття особового складу - 136
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військова автомобільна та спецтехніка – 59
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електроживлення, засоби зв'язку та РЕБ – 23
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БпЛА тактичного рівня - 70
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маломірні плавзасоби – 2