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Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян

Також бійці ДПСУ за тиждень знищили 70 БпЛА тактичного рівня та 2 маломірні плавзасоби.

Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян
Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танки, артсистеми та склади росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 19 по 25 серпня українські прикордонники знищили:

  • танки – 5

  • артсистеми – 22

  • ЗРК - 1

  • броньована техніка – 9

  • склади боєприпасів та ПММ – 22

  • пункти та комплекси спостереження – 15

  • позиції та укриття особового складу - 136

  • військова автомобільна та спецтехніка – 59

  • електроживлення, засоби зв'язку та РЕБ – 23

  • БпЛА тактичного рівня - 70

  • маломірні плавзасоби – 2

Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян
Фото: Пресслужба ДПСУ
Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та ЗРК росіян

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