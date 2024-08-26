Росіяни вбили мирного мешканця Нікопольщини

Ще вісім людей у районі поранені.

Сьогодні, 26 серпня, російські окупанти завдавали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Загалом у районі 8 постраждалих, ще одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Потерпали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені 6 багатоповерхівок, приватний будинок та господарська споруда. Також понівечені інфраструктура, підприємство, сонячні панелі, магазин, 5 автівок і 2 автобуси, лінії електропередач та газогін. Крім того, сталося кілька пожеж.

Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ранкової атаки у Криворізькому районі 42-річна жінка отримала різані рани. Їй надали меддопомогу, стан її задовільний, жінка лікуватиметься вдома.