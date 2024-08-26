Сирський і командувач сил НАТО у Європі обговорили посилення ППО України

Також головком озвучив основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, Крістофером Каволі.

За словами Сирського, він розповів про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Також головком озвучив основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.

"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак Російської Федерації є одним із ключових пріоритетів", - додав Сирський.