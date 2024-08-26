Їм загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох зловмисників, які на замовлення Росії підпалювали мікроавтобуси та бойові пікапи Сил оборони у Києві та Черкаській області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За гроші затримані спочатку розвідували локації цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей. Все це знімали на свої телефони, аби "відзвітувати" перед окупантами.

затримання поплічників росіян

Зокрема, у Києві піймали жителя тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці і почав працювати на розвідку Росії. "Тестове" завдання (підпалити військовий позашляховик) зловмисник отримав на початку цього місяця. Винагороду він не отримав, бо представник Росії почав погрожувати чоловіку, що передасть їхнє листування українським правоохоронцям і так змусив його продовжити підпали.

На Черкащині затримали місцевого, який теж за наказом окупантів підписали евакуаційний автомобіль прикордонників.

Слідство встановило, що авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Зловмисник провів доозвідку, одягнув у плащ-дощовик, прибув на місце і підпалив машину.

Обох чоловіків правоохоронці оперативно затримали і повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.