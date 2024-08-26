У Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки російського дрона.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі на Обухівську трасу впали уламки БПЛА. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації", - написав Кличко в Telegram.

Пізніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті падіння уламків щзагорівся легковий автомобіль, а також трав'яний настил на площі 100 кв. м.

Травмовано водія автівки, його передали медикам. Наразі рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, сьогодні вночі під час дронової атаки до десятка дронів типу «Shahed» з різних напрямків заходили на Київ. Але силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі безпілотні апарати були знищені ще на підступах до міста.