Посол України: підготовлена Францією бригада Збройних Сил України незабаром відправиться на фронт

Французи нададуть і обладнання до неї.

Відповідно до ініціативи французького президента Еммануеля Макрона, Франція зараз укомплектовує і навчає цілу бригаду Збройних Сил України. Скоро ці військові вже працюватимуть на фронті, а все обладнання відправлять до України.

Дата відправки вже відома, та її не озвучуватимуть. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Йдеться про універсальну бригаду ЗСУ. Яка буде повністю навчена й укомплектована французькою стороною", – пояснив він.

Омельченко додав, що відповідну ініціативу Еммануель Макрон запропонував під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Франції 6-7 червня.

"За моєю інформацією, на момент зустрічі двох президентів основні показники програми вже опрацювали, прорахували, виконали всю підготовчу роботу. Це підтверджується і тим, що відразу після того, як Володимир Зеленський прийняв пропозицію, почалося її практичне втілення. Наразі процес триває", – повідомив посол.