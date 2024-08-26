Le Monde: суд у Франції продовжив арешт Дурова

Французькі судові органи в неділю продовжили термін утримання під вартою засновника і директора месенджеру Telegram Павла Дурова після його арешту в паризькому аеропорту за ймовірні злочини, пов’язані з додатком.
Про це пише Le Monde з посиланням на джерела.
Слідчий суддя, який веде справу, продовжив термін тримання під вартою 39-річного Дурова. Цей початковий період затримання для допиту може тривати максимум до 96 годин.
“Коли ця фаза затримання закінчується, суддя може прийняти рішення звільнити його або висунути звинувачення та залишити під вартою”, ‒ зазначає видання.
Що передувало
- У Франції співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника Telegram Павла Дурова. Йому інкримінують співучасті у шахрайстві, торгівлі наркотиками та розбещуванні неповнолітніх. Зазначимо, що в 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.
- У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони вважають, що затримання Дурова допоможе протидіяти російській агресії і завдяки "кейсу Дурова" може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі.
Що не так із месенджером Telegram
- У квітні Нацрада з питань телебачення закликала європейських партнерів до регулювання Telegram. Це сталося після того, як Telegram заблокував чатбот української розвідки "єВорог". Пізніше роботу відновили, а в ГУР запевнили, що персональні дані українців у безпеці.
- Раніше начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк наголосив, що на сьогодні безпечного месенджера не існує. Щодо Telegram-каналів, він підтвердив, що месенджер Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях росіян. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито "знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах". При цьому він зазначив, що деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, ще деякі можуть бути заблоковані незабаром.
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов також говорив, що месенджер Telegram є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України.
- Раніше в українській розвідці також зазначали, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.
- У липні минулого року американсьа газета The New York Times писала, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. А британська газета Financial Times писала, що у Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Зловмисники часто мають зв'язок з Росією. Згідно із дослідженнями, найбільший інформаційний вплив Росія здійснює на українців саме через Telegram.
- Ще у 2022 СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб.
- 25 березня цього року в Раді зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується платформи Тelegram.