Le Monde: суд у Франції продовжив арешт Дурова

Початковий період затримання для допиту може тривати максимум до 96 годин.

Французькі судові органи в неділю продовжили термін утримання під вартою засновника і директора месенджеру Telegram Павла Дурова після його арешту в паризькому аеропорту за ймовірні злочини, пов’язані з додатком.

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела.

Слідчий суддя, який веде справу, продовжив термін тримання під вартою 39-річного Дурова. Цей початковий період затримання для допиту може тривати максимум до 96 годин.

“Коли ця фаза затримання закінчується, суддя може прийняти рішення звільнити його або висунути звинувачення та залишити під вартою”, ‒ зазначає видання.

Що передувало

У Франції співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника Telegram Павла Дурова. Йому інкримінують співучасті у шахрайстві, торгівлі наркотиками та розбещуванні неповнолітніх. Зазначимо, що в 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони вважають, що затримання Дурова допоможе протидіяти російській агресії і завдяки "кейсу Дурова" може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі.

Що не так із месенджером Telegram