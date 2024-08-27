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Міністри закордонних справ Литви і Латвії з’їздили на кордон із Білоруссю

"Ми добре усвідомлюємо загрози, які Білорусь та Росія створюють для своїх сусідів та всієї Європи".

Міністри закордонних справ Литви і Латвії з’їздили на кордон із Білоруссю
Міністри закордонних справ Литви і Латвії на кордоні з Білоруссю
Фото: https://x.com/GLandsbergis

Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та його латвійська колега Байба Браже 26 серпня разом відвідали кордон Литви та Білоруссю.

Про це Ландсбергіс повідомив у соцмережі Х.

Поїздка міністрів на кордон відбулася у рамках щорічного "семінару" МЗС двох країн.

За словами Ландсбергіса, під час зустрічі вони говорили про подальшу співпрацю для зміцнення захисту зовнішніх кордонів ЄС. 

"Ми добре усвідомлюємо загрози, які Білорусь та Росія створюють для своїх сусідів та всієї Європи", - зазначив він. 

Як повідомлялося, в кінці липня Латвія завершила зводити огорожу на кордоні з Білоруссю. Торік завершили будівництво паркану на сухопутних ділянках (це 112 км), а цього року зводили на водних.

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